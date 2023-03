Pumpasid tarniv Hedriks on vedelike liigutamise ekspert

Kindlad põhimõtted

Toimivate ja pikaajaliste lahenduste pakkumisel lähtub Hedriks märksõnadest: kvaliteetne, energiasäästlik ja töökindel, lihtne paigaldada ja hooldada. Enda tarnitud toodetele pakutakse varuosi ning aidatakse vajadusel seadmete remondi ja hooldusega. „Läheneme igale kliendile ja tema vajadustele individuaalselt ning leiame optimaalse, võimalikult energiasäästliku ja pika tööressursiga lahenduse. Energiakulude kokkuhoid on praegu eriliselt päevakorras ja kliendid teavad seda küsida. Parima lahenduse pakkumine kliendi soovide täitmiseks on alates esimesest tegevuspäevast olnud meie peamine põhimõte,“ selgitab ettevõtte juht Urmas Mänd.

Hedriks pakub laia valikut vajalikku varustust kaevude, survetõste, kanaliseerimise ja veevarustuse väljaehitamiseks. „Hoiame laos pidevalt üle 200 erineva pumba mudeli, seadmed on pärit üle 30 erinevalt tootjalt ja leiame lahenduse igale soovile. Samuti pakume laia valikut invertereid ja automaatikat erinevate pumpade juhtimiseks. Meie seadmeid kasutavad kõik, kellel on vaja midagi pumbata: kodumajapidamistes, põllumajanduses ja muudes suure veevarustusvajadusega valdkondades, näiteks kaubanduses ja tööstuses. Samuti on pumpasid tarvis kütte- ja kliimaseadmetes ning filtreerimis- ja survepesusüsteemides,“ räägib Urmas Mänd.

„Kuna meie kogemus valdkonnas ja koostöö tootjatega on pikaajaline ja usalduslik, saame tagada tehaste kiirtarned toodetele ja varuosadele. Samuti garanteerime kõigile meilt ostetud seadmetele varuosade jätkuva saadavuse. Sageli teostame eritellimusega toodete tarneid, mis ei ole standardsed elektrisüsteemide või koostekomponentide poolest.Vedelike liigutamine on meie eriala ning tunneme teemat läbi ja lõhki. Valdkond areneb ja turu vajadused võivad samuti aja jooksul muutuda, seepärast täiendame pidevalt nii tootevalikut kui ka teadmisi uutest lahendustest. Paljud uued tooted seotakse elektroonikaga, kuid kindlasti ei tohiks unustada vanemaid klassikalisi seadmeid, kuna need on väga töökindlad ja võimalik on ka ise remondiga käed mustaks teha.“