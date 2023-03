Hiina keskvalitsus laenab hunnikutes raha, et turgutada riigi majandust

Selle eesmärk on rahastada veidi suuremat eelarvepuudujääki ja aidata provintsidel toime tulla kasvava finantsstressiga. Samuti on kavas laiendada investeeringuid infrastruktuuri uuendamisse, näiteks linnade kanalisatsioonisüsteemi parandamisse.

Riigi eelarve on juba kaks kuud puudujäägis

Riigi poliitikakujundajad on märkinud, et loodavad tarbimise taastumisele pärast koroonapandeemiat, et kiirendada Hiina majanduskasvu. Selle aasta uute kohalike omavalitsuste erivõlakirjade kvoot, mida kasutatakse peamiselt infrastruktuuri investeeringute rahastamiseks, kehtestati madalamal tasemel kui tegelik emissioon 2022. aastal. See tehti eesmärgiga piirata liigseid võlariske.