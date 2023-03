Autoparanduse eest 700 eurot? Sõidukite remondiga seotud kaebused on ühed sagedasemad

,,Kahjuks on tarbijavaidlused sõidukite remondi ja hoolduse osas sagedased ning moodustavad tarbijavaidlustest pea 10%. Sõidukitega seotud pöördumisi oli 2022. aastal kokku üle 200 ja see valdkond on pöördumiste osas esikümnes, küll aga ametlike esinduste osas laekub TTJA-le kaebusi harva ning nende sisu on väga erinev,'' ütles TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi nõustamise ekspert Margot Leen.