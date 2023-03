Pankrotistunud Silicon Valley Bank leidis ostja

Ameerika Ühendriikides Põhja-Carolinas asuv pank sõlmis lepingu, et osta kõik SVB hoiused ja laenud. Kokku 72 miljardi dollari suurused varad saab First Citizens kätte 16,5 miljardi dollari suuruse allahindlusega.

„See on olnud märkimisväärne tehing koostöös FDIC-ga, mis peaks tekitama usaldust pangandussüsteemi vastu,“ ütles First Citizens'i tegevjuht Frank Holding Jr. avalduses.

First Citizens ütles, et ta võtab üle pankrotistunud panga hoiused ja SVB 17 senist filiaali. Klientide kontode osas ei toimu otseseid muudatusi.

First Citizens, mis nimetab end riigi suurimaks perekonna kontrolli all olevaks pangaks, on viimastel aastatel olnud üks suurimaid raskustes olevate pankade ostjaid, märgib Financial Times.