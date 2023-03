Konkurentsiamet on sekkunud. Soojatootjad üle Eesti peavad kaugkütet soodsamalt müüma. Küttepuude hind endiselt laes

Soojusettevõtted saadavad juba eelmise aasta lõpust konkurentsiametile taotlusi piirhindade langetamiseks. Ameti andmetel on praeguseks hindu langetatud vähemalt 20 võrgupiirkonnas. Kuna maagaasi hind on juba üsna pikas langustrendis, siis on toasoe enim odavnenud just gaasi kasutavates piirkondades. Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juht Külli Haab toob näite, et võrgupiirkondades, kus soojust toodeti ainult gaasist, on MWh hind langenud 300 eurost umbes 100 euroni ehk ligi kolm korda.