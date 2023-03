Statistikaamet: inimesed hakkasid veebruaris töökohast kõvemini kinni hoidma

2023. aasta veebruarikuu töösuhete koguarv pisut tõusis nii jaanuari kui eelmise aastaga veebruarikuuga võrreldes. Muutust on näha aga kuu jooksul lõpetatud töösuhete arvus, mis oli nii eelmise aasta kui eelmise kuuga võrreldes tunduvalt väiksem. Koguarvuna on see siiski võrreldav 2019.–2021. aastate veebruarikuudega.

Erinevus ilmneb aga siis kui vaadata töösuhete lõppemisi põhjuse järgi. Tänavu veebruaris on varasemate aastatega võrreldes oluliselt vähem töösuhteid lõpetatud kas töötaja soovil või poolte kokkuleppel. Viimati nägime nii väikest töötaja soovil lõpetatud töösuhete arvu 2020. aasta kevadel ja 2021. aasta alguses viirusekriisi tingimustes. Kuna ka vabade ametikohtade arv näitas 2022. viimases kvartalis vähenemise märke, võib järeldada, et inimesed ei kipu varasemaga võrreldes enam nii kergesti töökohta vahetama ja püüavad kinni hoida olemasolevast töösuhtest.

Koondamiste arv on veebruaris küll suurem 2022. aasta algusega võrreldes, kuid tundub, et suurem koondamislaine oli vahemikus november 2022 kuni jaanuar 2023. 2022. aasta detsembris oli koondamisega lõppenud töösuhete arv üle 2000, kuu varem ja hiljem ligi 1800. Veebruaris lõppes koondamise tõttu 1246 töösuhet. Suurim koondaja on endiselt töötlev tööstus, kuid rohkem koondamisi oli ka ehituse, kaubanduse ning info ja side tegevusaladel. Aprilli keskel avaldatavast märtsi kokkuvõttest võib näha, kas see jääb nii või asub koondamiste arv jälle tõusuteele.