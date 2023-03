„Raplamaa avaliku bussiliiniveo tellija on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, kes korraldas riigihanke uue vedaja leidmiseks, kelleks ei osutunud enam Hansa Bussiliinid AS, vaid AS GoBus,“ põhjendas olukorda Hansa Bussiliinid AS-i juhatuse liige Margus Maiste.