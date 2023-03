Soome uus säästueesmärk 2030. aastaks on see, et energia lõpptarbimine jääks 241 teravatt-tunni (TWh) vahemikku – see on umbes 50 teravatt-tundi vähem kui praegu. See on ka palju vähem, kui on valitsuse kliima- ja energiastrateegias 2030. aastaks ette nähtud.