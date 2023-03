Viis trendi, mis määravad interneti-hasartmängude turu suuna 2023. aastal

Siiski on raske välja selgitada, millised on tegelikud trendid. Kiire otsing võib anda mulje, et uudsed tehnoloogiad, nagu VR ja blockchain, muudavad tööstust juba lähikuudel. Kuigi nende potentsiaal on vaieldamatu, on tegelik pilt palju nüansirohkem. Lisaks unustavad paljud kokkuvõtted olulisemad ja reaalsemad trendid, kuna nad usuvad, et trendid peavad olema glamuursed, uudsed või kõrgtehnoloogilised. Turvalisem mängimine ei kõla nii põnevalt kui krüptoraha, kuid see on olulisem ja pakilisem.

Järgnevalt vaatame, millised veebimängurite trendid võivad 2023. aastal tegelikult võimu haarata, ning püüame välja selgitada, millised on tõeliselt olulised suunad online -kasiinode ja spordiennustusportaalide jaoks.

Krüptorahad

Krüptorahad, nagu Bitcoin, Ethereum ja Dogecoin, võivad täiendada klassikalisi valuutasid ja isegi asendada neid teatud juhtudel. Siiski peaksid veebioperaatorid enne krüptoraha maksevõimaluse pakkumist klientidele mõned asjad meelde tuletama.

Krüptorahade põhilubadus on anonüümsus: krüptorahanduse tehinguid ei ole võimalik jälgida (või vähemalt on see väga raske), mistõttu sobivad need kasutajatele, kes soovivad veebis jääda varjatuks. Kuigi see on samm suurema andmekaitse poole, on see vale samm veebimängurite jaoks. Nõude tunne-oma-klienti (KYC) kohaselt peavad veebikasiinod ja spordiennustusportaalid koguma klientide kohta teatud teavet nende enda kaitseks ja korruptsiooni vältimiseks. See nõue on vastuolus krüptorahade anonüümsusega.

Lisaks, kuigi krüptorahad muutuvad üha populaarsemaks, pole need veel täielikult peavooluks saanud. Praegu ei ole paljud veebikasiinod ja kihlveokontorid majanduslikult jätkusuutlikud, et lisada oma rakendustesse krüptoraha maksevõimalusi. See tähendab, et hasartmänguoperaatorid ei pea praegu liiga palju muretsema, kuidas krüptoraha anonüümsuse küsimust lahendada.

Virtuaal- ja liitreaalsus (VR/AR)