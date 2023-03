Päev börsil: SVB ostja aktsiad tegid võimsa hüppe

Sel kuul pankrotistunud Silicon Valley Bank leidis endale USAst ostja . First Citizen, mis on olnud probleemsete pankade ostulainel, ostab SVB ära hetkel selle varasid kontrollivalt regulaatorilt Federal Deposit Insurance Corporation.

Euroopas on aktsiad püsinud valdavalt plusspoolel. Regiooni laiapõhjaline Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 1,3% ning Põhjamaade aktsiaid koondav OMX Nordic 40 1,4%.

Ka USA peamised indeksid alustasid kauplemist tõusuga. Dow Jones on kerkinud 0,7%, S&P 500 0,6% ning Nasdaqi koondindeks 0,45%. Tuge said ka lüüa saanud USA pangandussektori aktsiad, millele on USA võimud rohkem toetust lubanud.

Rallit juhib SVB varade ostja First Citizens BancShares, mille aktsiad on kerkinud 42%. Pea 20% hüppe tegi First Republic Bank, mis kerkis uudise peale, et USA ametiasutused kaaluvad erakorralise laenuvõimaluse laiendamist, mis annaks laenuandjale rohkem aega oma bilansi tugevdamiseks.