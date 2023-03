NULA PODCAST: Ülikoolipingist maailmaparandajateks. Platvorm, mis päriselt aitab maailma paremaks muuta

Saadet juhib Rasmus Kagge, head kuulamist!

„Eatb4 on andmevahetus platvorm, mis aitab päästetud toidul jõuda kiiremini ja suuremas koguses ning väiksemate kuludega abivajajateni.“ tutvustab asutaja Märt Helmja.

Eatb4 on platvorm, mis kogub kokku info toidukaupluste poolt loovutatava toidu kohta ja võimaldab seda kasutada Toidupanga logistika efektiivsemaks korraldamiseks. Täna käivad platvormi testid, et peagi platvorm tööle saada. Esimene pilootprojekt tehakse Rimi jaeketi ning Toidupanga vahel. Antud platvorm muudab senise nö käsitsi arvepidamise elektrooniliseks, mis ühtlasi võimaldab Toidupanga vabatahtlike aega efektiivsemalt kasutada. Toidupank aitab täna iga nädalaselt ligi 19 000 Eesti inimest.

Kuidas aga aitas neid NULA inkubaator? „Me saime selle, et me hetkel seda asja teeme“, räägib Märt, „meil oli olemas ärimudel ja kontseptsioon“, lisab ta. EatB4 osales NULA Inkubaatoris 2021. aastal ning nemad olid ka üks tiim, kes võitis starditoetuse 25 000€.

„Stardiraha on meil valdavalt läinud IT arenduseks ja platvormi loomiseks ja selle raha eest me teemegi valmis selle esimese Rimi ja Toidupanka ühendava lüli, kui see töötab ja siis on vaja seda süsteemi edasi arendada, siis see on see koht, kuhu läheb selle summa teine pool“, räägib Märt.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Head ideed saavad NULAga teoks

Delfi ja NULA podcastis „Mis on pildil valesti?“ arutletakse sotsiaalse ettevõtluse teemadel, uuritakse, kuidas meie kodanikena saaksime ise ühiskonda paremaks muuta. Ühtlasi tutvustatakse põnevaid lugusid inimestest ja ettevõtmistest, kes on juba teinud suuri samme ühiskonna tervenemiseks, ning uuritakse, kuidas nad on selleni jõudnud. Lisaks sellele, et kaardistada, mis on meie ühiskonnas valesti, on saatesarja eesmärk anda julgustust ja ideid meid ümbritsev pilt ehk ühiskond positiivsemaks muuta.