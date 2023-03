Eesti firma käivitas erilise ja olulise pilootprojekti Keenias

Vesi puhastatakse mikroobse aktiivmuda ja membraanide abil mobiilses merekonteineris, mis on kaetud päikesepaneelidega. Võrreldes tavapäraste kogukondlike reoveepuhastitega vähendab tarkvara protsessi energia- ning hoolduskulusid poole võrra.

UNICEFi hinnangul võib veepuuduse tõttu 2030. aastaks vahetada elukohta 700 miljonit inimest. „Peagi on vee taaskasutus sama levinud kui päikeseenergia lahendused. See on efektiivne viis veepuuduse vähendamiseks,“ lisas Oras.