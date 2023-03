Lidl koondas Narvas 9 inimest. Koondatud töötajatele jagatakse huvitavat soovitust

„Me oleme tõepoolest vähendanud kollektiivi üheksa inimese võrra, sest meil ei ole praegu võimekust pakkuda kõigile töötajatele täistööaega,“ selgitas Lidli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel RusDelfile. Pressiesindaja eitas, et peale töötajate koondamist töötavad ülejäänud töötajad suurema koormuse all. „Ülejäänud töötajate töö jätkub tavapäraselt. Lidli töötajatel on oma vahetuse ajal niikuinii mitu ülesannet,“ lisas ta.