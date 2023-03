Wolt laienes Rakverre

„Seni on Eesti erinevate linnade elanikud meie teenuse hästi vastu võtnud ja see annab meile kindluse laieneda ka mujale. Hetkel tegutseme Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Viljandis ja nüüd ka Rakveres. Tulevikus plaanime kindlasti jõuda ka teistesse Eesti linnadesse,“ märkis Ristal.

Ristal lisas, et Rakvere osas on veel vara kõiki partnereid välja hõigata, sest läbirääkimised käivad: „Küll aga laieneme täna juba selliselt, et jaekauplejate osakaal on platvormil suurem kui restoranide ja kohvikute.“ Näiteks saab Wolti kaudu hakata tellima suurepäraseid kirjandusteoseid Rahva Raamatust, toidukaupa Rimist ja lilli Riketsist.