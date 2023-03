Arvamus: inimeste rahalise turvatunde puudumine on oht riigi julgeolekule

Finantsilist turvatunnet tundev kodanik suudab seevastu ise otsustada ja kriitiliselt mõelda, ta ei ole lihtne saak petuskeemidele ega laena end lõhki. Selle saavutamine peab olema loodava võimuliidu prioriteet.

Kas finantsilise turvatundega on iga inimene, kellel on raha? Või keegi, kelle jaoks kogume sundkorras raha ning otsustame tema eest, kuhu see raha läheb? Julgen väita, et mitte kumbki. Selline kodanik kulutab võimalusel raha lihtsalt ära ning jõuame üsna kiiresti ringiga taas algusesse. Me oleme seda hiljuti näinud.

Turvatunne on inimesel, kes tunneb ja teab, et ta saab hakkama. Sellisel inimesel on eesmärk, plaan tegutsemiseks ja valmidus selle elluviimiseks töötada. Sellise kodaniku mõju julgeolekule on laiem – ta saab endaga rahanduslikult hakkama ning ta ei ole sihtmärk populistidele. Ta saab aru raha ajalisest väärtusest ja kogumise olulisusest ning võtab vastutuse oma tuleviku eest. Selline kodanik saab aru ka tuleviku nimel tehtavatest rasketest otsustest ning mis peamine, et rikkus nii üksikisiku kui ka riigi tasemel tuleb üldiselt vaid ühel viisil – investeerides.

Turvatunne on ohus ja see on risk julgeolekule

Viimastel andmetel elab Eestis üle 300 000 inimese suhtelises vaesuses, kõige kõrgem on suhtelise vaesuse määr Ida-Virus. Paarkümmend tuhat Eesti inimest kannatab sootuks absoluutset vaesust, mis tähendab, et nad ei ole võimelised end ise ära elatama. Ilmajäetuses elavaid inimesi ehk neid, kes ei saa endale mitmeid ühiskonnas levinud hüvesid lubada, on ligi 100 000. Tõenäoliselt tunneb suur osa nimetatutest, et neid on maha jäetud ning kui me sellega ei arvesta, paneme kaalukausile riigi julgeoleku.

Aga mida siis teha? Kas jagame kõigile helikopterilt raha ja olukord läheb paremaks? Ilmselt mitte, kuna turvatunnet suurendab see ajutiselt, kui üldse. Lisaks ei aita me selliselt toimides inimesi pikemas vaates hakkama saamisel. Toetustel on ühiskonnas oma koht, kuid see ei tohi asendada endaga hakkama saamist.

Teadmised ennekõike