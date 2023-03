Energiaturu ülevaade: Testrežiimis töötav Olkiluoto 3 aitab elektrihinna all hoida

Euroopa Liidu gaasihoidlate täituvus on 55,8 protsenti, mis on kaks korda kõrgem eelmise aasta sama aja tasemest. Just hea varude tase ja leebemad ilmaprognoosid toetasid gaasi turuhinnalangust 41,2 euroni megavatt-tunni eest (-3,6 eurot võrreldes eelneva nädalaga).

Euroopa Komisjon soovib hoida erakorralist eesmärki vähendada liidu gaasinõudlust 15% kuni 2024. aasta märtsini, et tagada Venemaa gaasivoogude püsiva vähenemise tõttu järgmise talve tarned. Kuigi suures pildis on soodsam gaasihind positiivne, võib selle jätkuv langemine tuua kaasa uued väljakutsed. Nimelt tõrjuks veelgi soodsam gaas turult täielikult söejaamad, mis omakorda tähendab hüpet nõudluses gaasijaamades toodetud energia järele. Rahvusvahelisel turul on oluliselt vähenenud ka nõudlus kivisöe vastu. Eriti mõjutab see Lõuna-Aafrika vabariiki ja Kasahstani, mille tooraine ei pääse enam Euroopa turule.