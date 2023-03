FOTOD | Unikaalne poolsaare-arendus Haapsalus sai ehitusloa. Kambas on ka tuntud investorid

„Marienholmi arendus on meile väga südamelähedane projekt, kuhu oleme kaasanud Eesti parimad partnerid arhitektuuri vallas. Usume, et arendus kogu oma visioonis mõjub positiivselt Läänemaa regionaalarengule, tuues Haapsallu uusi võimalusi uueks kvaliteetseks koduks, puhkamispaigaks ja on valmides atraktiivne piirkond ka uue külastussihtkohana,“ ütles Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.

„Samuti oleme saanud väga positiivset vastukaja regioonist väljastpoolt – paljud Eesti inimesed on pikalt unistanud suvituspaigast kaunis Haapsalus. Nüüd on see võimalus peagi olemas ja broneeringute arvult näeme, et inimeste huvi Haapsalu vastu on väga suur,“ rääkis Lüiste.