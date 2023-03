Rootsis algas ministri mahitusel jaekettide vahel tõeline hinnasõda. Analüütik näeb seda kui murdelist perioodi

Eelmisel nädalal heitis konkurentidele kinda Rootsis suhteliselt väikest turuosa omav Lidl, mis alandas ja külmutas saja toote hinnad. Talle astusid vastu suuremad ketid Ica ja Coop.

Ica andis esmaspäeva hommikul teada, et nemad viivad 300 toote hinnad alla 5 kuni 25 protsenti ja seda alates 11. aprillist ning vähemalt kaheks kuuks. Nende sõnul vähenevad leiva, juustu, liha, vorstide, kuivainete, beebitoidu ja hügieenitarvete hinnad. Ica näol on tegu Rootsi suurima supermarketite ketiga ning nende turuosa on umbes 36 protsenti. Ica frantsiisidel on õigus eraldiseisvalt hindu määrata, mis tähendab, et poodides lähevad soodsamaks erinevad tooted.

Uudis tuli pärast seda, kui rahandusminister Elisaheth Svantesson kutsus teisi kette Lidli eeskuju järgima. Lidli osa sealsest turust on 5-6 protsenti. Nende sada toodet said väiksema hinnaga sildid külge juba eile.

Coop andis eile omakorda teada, et alandavad kõigi värske puuvilja ja juurvilja segmendi toodete hinda 12%, aga seda oma liikmetele ehk kliendikaardi omanikele. Nende hinnad kehtivad alates 30. märtsist ja esialgu terve aprillikuu.

Rootsis on toiduainete hinnatõus väga tõsine teema. Rootslased on isegi asunud Norras sisseoste tegemas käima.

Rootsi meedia kirjutab, et Lidli alustatud kampaania võib tähendada hinnatõusu lõpu algust. „See on märk, et on toimumas muutus,“ ütles Nordea panga peaanalüütik Torbjörn Isaksson. Ta nentis, et palju sõltub ka sellest, milliste toodete hinnad langema hakkavad, kuid on ka selged põhjused, miks hinnad kukkuma peakski.

Analüütik juhib tähelepanu, et teravilja hind on maailmaturul langenud ning paljude kaubeldavate toormete hinnad ei ole mitte ainult paigale jäänud vaid langenud. Nafta teiste seas ning ka elektri hind. Rootsi kroon on muutunud võrreldes USA dollariga tugevamaks. Sama on tegemas euro. Tema arvates peaks see viitega jõudma peagi tarbijateni.