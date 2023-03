Tööandjate pöördumine: välislähetuse päevarahade süsteem vajab uuendamist

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ehitusettevõtjate Liit saatsid täna uue valitsuse loojatele ja erakondade juhtidele ettepaneku uuendada välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära regulatsiooni, mis on püsinud muutumatuna juba 2016. aastast.

Eestis registreeritud ettevõtete suhtes reguleerib välislähetuse tasu maksmist Vabariigi Valitsuse määrus (25.06.2009, määrus nr 110) ja Tulumaksuseadus (TuMS) . Ettevõtlusorganisatsioonide hinnangul tuleks regulatsiooni (TuMS ja määrus) kaasajastada ja maksuvabade päevade erisusega jätkamise korral kehtestada uued määrad ehk esimese 15 päeva eest kuni 75 eurot päevas, ülejäänud 16-31 päeva 50 eurot päevas. Hetkel kehtivad määrad on vastavalt 50 ja 32 eurot.

Alternatiivne võimalus on maksuvabade päevade erisus päevade lõikes ära kaotada ja kehtestada ühtne piirmäär kõikide päevade eest terve kuu üleselt ehk 65 eurot päevas.

„Ettevõtjatele on tööjõukulu oluline komponent välislähetuse päevaraha, mille eesmärk on hüvitada isikule välisriigis viibimisega seotud suurenenud igapäevakulud. Lähetusega seotud kulud, eelkõige toidule, on seitsme aastaga kiirelt kallinenud, kuid maksuvaba päevaraha piirmäär pole selle aja jooksul tõusnud,“ selgitas Eesti Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas.