Suur läbiotsimine: Prantsuse ametivõimud viivad maksupettuse tõttu läbi ulatuslikku reidi

Reid on seotud nii-öelda cum-cum nimelise rahvusvahelise maksupettuste skeemiga. Skeemi kohaselt ostab kodumaine pank välisinvestoritelt vahetult enne dividendimaksmist aktsiaid, mis võimaldab kasutada maksuvabastust, mida välismaalased ei saa. Keeruka skeemi abil võimaldatakse rikastel välisinvestoritel pääseda dividendilt tulumaksu maksmisest. Prantsuse ajaleht Le Monde on varem kirjutanud, et aastaid on Prantsusmaa riik kaotanud sedasi miljardeid eurosid. Hinnanguliselt on oluliselt rohkemgi veel kannatanud sellest Saksamaa riik.