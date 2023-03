Meeskonnaüritused - oluline panus organisatsioonikultuuri ja töötajate heaolu edendamisse

Erinevate meeskonnaürituste korraldamine on Eesti ettevõtetes muutunud regulaarseks tavaks. Sellised tööüritused aitavad luua meeskonnavaimu, parandada omavahelist suhtlemist ning arendada probleemide lahendamise ja otsuste langetamise oskust. Teine oluline aspekt meeskonnaürituste korraldamise juures on töötajate heaolu tõstmine. Meeskonnaüritused on suurepärane viis töötajate vaimse ja füüsilise tervise edendamiseks tänapäevases hübriidses töökeskkonnas.

Meeskonnaüritused: personalijuhtimise trend või vajalik lahendus

Meeskonnaürituste ja teiste firmaürituste traditsioonid erinevad tööstusharude ja ettevõtete lõikes. Ka tänapäeval jätkavad mõned ettevõtted meeskonna ühtekuuluvustunde loomist iga-aastaste sportmängude või populaarsete tähtpäevade tähistamise kaudu. Kuna ettevõtted panevad rõhku meeskonnatööle ja tulemuslikkusele (tõhususele), hõlmavad meeskondade moodustamise, motiveerimise ja tugevdamise meetodid enamat kui otseste tööülesannete täitmist. Seega võib öelda, et meeskonnaüritused ei ole kaugeltki vaid personalijuhtimise trend. See on abivahend, mis loob regulaarsete, hästi planeeritud ja töötajatele suunatud tegevuste kaudu võimeka, tulemustele orienteeritud meeskonna, ning see kajastub ka ettevõtte kasvus.