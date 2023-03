Firmaüritused ja vaba aeg - Roadgames'i meeskonnamängud töötajate heaolu edendamiseks

Julgustab töötajaid vaba aega sisustama füüsiliste tegevustega

Alates pidulikest sündmustest ja lõbusatest väljasõitudest kuni seminaridel osalemiseni - firmaüritused hõlmavad erinevaid tegevusi meeskonnatöö edendamiseks, lõõgastumiseks ja motivatsiooni tõstmiseks. Taolised üritused on ärisektoris üha populaarsemad, eelkõige julgustatakse töötajaid vaba aega sisustama füüsilise tegevusega. Aktiivsetel vaba aja veetmise programmidel on suur mõju tootlikkusele, sest aktiivne puhkus tõstab heaolutunnet ja tugevdab tervist. Tänu sellele tunnevad töötajad end füüsiliselt ja psühholoogiliselt paremini, mis omakorda parandab nende töövõimet.

Roadgames'i aardejahid aktiivseks puhkuseks

Roadgames'i orienteerumismängud ja firmaüritused on suurepärased näited töötajatele suunatud aktiivsest puhkusest. Need on originaalsed ideed firmaürituse korraldamiseks, mis propageerivad samas tervislikumat eluviisi. Näiteks, Printful korraldab igal aastal aktiivse vaba aja veetmise programmi nimega „the Movement Challenge“, mis julgustab töötajaid Roadgames'i aardejahi abil rohkem kõndima. Ka teised ettevõtted julgustavad töötajaid suvel koos kolleegide, sõprade ja perega Roadgames'i marsruutidel jalutama, propageerides aktiivset puhkust suuremas ulatuses.