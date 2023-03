„Tihti tagastatud“: Amazon hakkab tagasisaatmise vähendamiseks toodetele silte lisama

Viimastel kuudel on Amazon hakanud kliente hoiatama, et ostetavat toodet on „sageli tagastatud“, soovitades klientidel enne ostu sooritamist kontrollida „toote üksikasju ja klientide kommentaare“. „Sageli tagastatud“ hoiatuse kasutuselevõtt tuleb seetõttu, et tagastused on muutunud e-kaubandustööstuse jaoks laiemalt kulukaks probleemiks pärast pandeemia ajal hüppeliselt tõusnud ostlemist.

Amazoni tagastamispoliitika lubab klientidel üldiselt tagastada uusi ja kasutamata tooteid 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist, lubatud on ka Whole Foodsi kauplustesse tagastamine. Ehkki Amazoni poliitika aitas tasuta tagastused e-kaubanduse jaemüüjate jaoks tavaliseks saada, on see põhjustanud müüjatele üha suuremaid kulusid. Tagastamismäärad kogu veebipõhises jaemüügisektoris tõusid pandeemiliste sulgemiste ajal hüppeliselt ning mõned Amazoni konkurendid on sellest ajast alates karmistanud tagastamispoliitikat, et piirata saatmis- ja tagastamiskulusid.

Mõned Amazoni müüjad on öelnud, et ostjad, kes ostavad neilt Amazonist, tagastavad kaupu tõenäolisemalt kui ostjad teistest kanalitest, tõenäoliselt tänu Amazoni lihtsale ostukorraldusele, mille lõpuleviimiseks on vaja vaid paari klõpsu, ja kiirele Prime'i saatmisele.

Ja Amazoni tagasisaatmisega seotud kulud võivad jätkuvalt kasvada – Amazon tõstis selle aasta alguses ka tasusid, mida ta võtab oma tellimuse täitmise teenust (teenus, kus müüjad maksavad Amazonile, et firma pakiks ja saadaks tooted ostjatele) kasutavatelt müüjatelt, lisaks sellele, et müüjad võtavad sageli täiendavat töötlemistasu tagastatud toodete eest, mida ei saa pärast tagasisaatmist edasi müüa. Uus poliitika tuleb ajal, mil Amazon võitleb e-kaubanduse müügi järsu aeglustumisega, mis sunnib teda kulusid kärpima ja töötajaid koondama.

Suunatakse tegema teadlikumaid otsuseid