Motohobi OÜ laiendab tegevust Eestis ning siseneb Soome turule

Motohobi 2022. aasta müügikäive oli ligi 13,5 miljonit eurot. Viimasel paaril tegevusaastal on ettevõte kasvatanud oma müügitulu keskmiselt 50% aastas. Ligi 30% müügikäibest tuleb ekspordist lähiturgudele ning seda osakaalu on ettevõte jõuliselt kasvatamas. Lähiajal on valmimas Motohobi Tartu kaupluse müügisaali laiendus. Hetkel on käimas ehitustööd ja teostus püütakse lõpule viia eelolevaks kevadeks. Laiendusega kasvab motokeskuse müügisaal 900m2-ni, mis annab ettevõttele võimaluse suurendada eksponeeritavate toodete väljapanekut enam kui kolmandiku võrra.

Motohobi esindab Eestis ja Lätis CFMOTO kaubamärki ning lähiajal ollakse sisenemas Soome turule. Põhjanaabrite turul müügi- ja esindusõiguse saamist peab ettevõtte tegevjuht järjepideva ja sujuva koostöö tulemuseks, mille käigus on välja teenitud tootja usaldus. „See on ühelt poolt oluline saavutus ja tunnustus, kuid ka suur väljakutse Motohobi arenguteel. Uuele turule sisenemine nõuab pühendumist ja distsipliini ning märkimisväärselt detailsemat finantside juhtimist. Loomulikult tähendab see tohutut tööd, sest Soomes on väga tugev mootorratta kultuur ning CFMOTO kaubamärk pole seal veel palju tuntust kogunud. Sellegipoolest on nii meie kui ka tootja ootused Soome osas suured,“ selgitab tegevjuht.

„Ettevõte Motohobi kasvas loomulikul viisil ja algselt lähedaste toel välja isiklikust huvist moto- ja hobitehnika vastu. 2005. aasta paiku tegin esimesed puldiga juhitavate RC mudelsõidukite ja seejärel minimootorrataste tellimused. Need hasarti ja mängurõõmu pakkuvad seadmed leidsid Eestis oma tarbijaskonna ja nii hakkas äri kasvama,“ meenutab ettevõtte algusaegu asutaja ja tegevjuht Marek Kärner. „Täna töötab Motohobis üle 20 inimese ja meid ühendab kindlasti see, et oleme mototehnika fännid. Oleme töö ja hobi meeldivalt ja kasulikult omavahel ühendanud. Usun, et Motohobi kui tööandja juures hinnatakse kaasaegset töökeskkonda ning arengut ja eneseteostust toetavat atmosfääri,“ jagab Kärner.

„Motohobi edufaktoriteks pean kolme põhimõtet: oma meeskonnast hoolimine, ausus klientide suhtes ja usalduslik koostöö tarnijatega. Ilma heade töötajate, toimiva väärtuspakkumise ning rahulolevate klientideta ei ole võimalik edukat äri ehitada,“ märgib Kärner. „Meie koostöö oma püsiklientuuriga põhineb usaldusel. Seda kinnitavad pikaajalised ärisuhted mitmete ettevõtetega nii Eestis kui ka välismaal. Oluliseks peame ausa suhtlemise juures lubadustest ja kokkulepetest kinnipidamist ning eetilist äritegevust. Püüame teha oma tööd nii, et iga klient, olgu selleks eraisik, ettevõte või hulgimüügipartner saaks seda, mida on oodanud ja mida vajab. Meil on hulgaliselt püsikliente, kes ikka ja jälle pöörduvad meie poole tagasi. Innustavad lood on need, kus eraisikust kliendist on saanud meie tubli edasimüüja ja koostööpartner Eestis või välismaal,“ jagab ettevõtte juht.

„Kindlasti on äritegevust mõjutavaid, keskkonnast tulenevaid tegureid veelgi. Elasime üle 2009. aasta majanduskriisi. Sel ajal oli ettevõttes tööl viis inimest ja püksirihma pingutades tulime raskest ajast ilma koondamisteta läbi. Tänane olukord ja terendav majanduskriis on mõnevõrra keerulisem, sest Motohobi on tublisti kasvanud: töötajaid on rohkem, käibed on suuremad ja oleme järjepidevalt tegevust laiendamas. Riskid on küll suuremad, kuid oleme praegu märksa tugevamas positsioonis kui toona. Sellegipoolest põhjustaks käibe järsk langus arendustööde seiskumise ning tõenäoliselt mõjutaks ka töötajate arvu ettevõttes,“ arutleb Kärner. „Iga kriis teeb ettevaatlikuks, aga eks see ole nagu sõit tundmatul ja kurvilisel teel: kunagi ei tea kuhu tee keerab. Püüame valida kogemustele tuginedes võimetekohase sõidukiiruse, et tempokalt edasi liikuda,“ toob ta kujundliku võrdluse.

Arenguvõimalused

„Oleme 16 aastat olnud turul, kasvanud nullist koos oma klientidega ja teeme iga päev tööd selle nimel, et olla homme veel usaldusväärsemaks partneriks oma klientidele kui oleme täna. Töötame ja areneme jätkuvalt – see on lõputu protsess, sest tehnika areneb ning turul ja majanduskeskkonnas toimuvad muutused ning tahame ajaga kaasas käia. See on nagu lõputu küünlapäev, kus iga seatud eesmärk võiks olla ületatav, et saaks seada juba järgmise eesmärgi. Me pole Baltikumis kaugeltki saavutanud oma täit potentsiaali. Usun, et meil on veel pikk tee käia, et olemasoleva turu võimalused ära kasutada,“ selgitab Kärner.

