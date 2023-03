Üks turuosaline (Tele2 - toim) väidab, et Eestis pakutav internetiteenus on kallis ning lisaks veel ka ebakvaliteetne. Sellised väited on eksitavad ning ajendatud konkreetse teenusepakkuja ärihuvidest, kirjutab Telia Eesti juhatuse esimees Holger Haljand.