Eesti toetab Euroopa Liidu plaani pikendada gaasitarbimise vähendamise eesmärki aasta võrra

Laaster aga märgib, et Eesti gaasitarbimine oli juba varem muu Euroopaga võrreldes tagasihoidlik, kuid aastal 2022. alanes gaasitarbimine lisaks 26 protsenti, võrreldes 2021. aastaga. Mullu kujunes tarbimisahuks 3,77 TWh, mis on viimase kümne aasta väikseim näit. Detsembris oli näitaja lausa 41 protsendi väiksem, kui 2021. aastal. „Seega on EL ülene eesmärk meile kindlasti jõukohane, kuid vaatamata sellele peame jätkama seniste pingutustega ning edendama pikas perspektiivis taastuvate energiaallikate kasutamist fossiilse maagaasi asemel,“ tõdes Laaster.

Jätkatakse gaasi asendamisega ajutiselt või püsivalt muu kütusega ja samuti on käimas ka esimesed pilootprojektid uurimaks, kas Eestis oleks võimalik suuremas mahus võtta kasutusele geotermaalenergiat. „Lisaks tasub märkida, et kuigi see 15% eesmärk on liikmesriikidele vabatahtlik, toetab Eesti ka siduvaid gaasitarbimise vähendamise eesmärke juhul, kui EL-is esinevad olulised tarnehäired,“ märkis Laaster.