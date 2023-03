Päev börsil: päeva lõpu tehingud viisid Tallinna börsi napilt plussi

Börsiuudiste rindel oli täna vähe uut: First Northil noteeritud ravimifirma J. Molner teatas, et on esitanud oma teise ravimi taotluse Kanada Ravimiametile ehk Health Canadale. Ettevõtte geneeriline süstitav antiemeetiline MOC-002 saab heakskiidu eeldatavasti 2024. aasta teises või kolmandas kvartalis.

Euroopas on täna rahulik börsipäev, kus indeksid on kõikunud nulli lähedal. Brittide FTSE 100 indeks on täna 0,1% plussis, prantslaste CAC 40, Põhjamaade OMX Nordic 40 ning sakslaste DAX on kõik sama palju miinuses.