FOTOD | Idusektori suur panus. Homme varahommikul stardib Ukraina suunas eriline konvoi

Huvi korral on võimalik masinaid ülesrivistatult näha juba praegu Telliskivi loomelinnakus ja võimalusel liituda konvoi teelesaatmisega kolmapäeva hommikul.

Ukraina poole teele asunud vabadusekonvoi on Eesti tehnoloogiasektori asutajate, töötajate ja lähedaste ühise pingutuse tulemusena kokku pandud autosalk. Toetustest kogutud 220,000 euro eest osteti 14 nelikveoga autot ja tehnoloogiasektori töötajad aitavad masinaid Ukrainasse kohale sõidutada. Teiste seas on autode ostmiseks raha annetanud näiteks Pipedrive’i, Bolti, Veriffi, LIFT99, Pactumi, Vestmani, Supplier Plusi, Single.Earthi töötajad ja lähedased. Lisaks eestlastele toetatavad algatust Suurbritannia, Saksamaa, USA, Belgia ja Rootsi ettevõtjad.

Projekti eestvedaja Ragnar Sassi sõnul on Eesti ühtne tehnoloogiasektori kogukond eeskujuks tervele maailmale. „Ettevõtted aitavad üksteist nõu ja jõuga ning iga riigipiiri ületav töövõit sillutab teed järgmistele edulugudele. Ülitore on näha, et meie tehnoloogiasektor hoiab kokku ka keerulistes olukordades ja väga paljud tulid minu üleskutsega kiiresti kaasa. Sõda Ukrainas on kirjeldamatult ebaõiglane, kuid järjekindel praktiline abi kohalikele aitab neil vastu pidada ja olen enamgi kui kindel, et sõda lõpuks ka võita,“ rääkis Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sass algatuse sünnist.

Üks konvoi autojuhtidest ja Bolti kaasasutaja Martin Villig lisas: „Ukraina on visalt võidelnud oma riigi ja laiemalt Euroopa vabaduse eest juba 400 päeva, kuna Venemaa peab jõulist kurnamissõda. Eurooplastel on tekkinud sõjaväsimus, mistõttu on oluline, et selliste regulaarsete toetusaktsioonidega tuletaksime meelde Ukraina sõja koledusi ja suudaksime igaüks endale jõukohaselt Ukrainlasi pidevalt toetada. Kiievis kohtume lisaks väeosadele ja kohalike Ukraina ettevõtjatega, et neid mentordada ja inspireerida.“

Autode Eestist Ukrainasse viimist koordineerib Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sassi loodud mittetulundusühing 69th Sniffing Brigade, mis on tänase seisuga Ukrainasse saatnud 162 kastiautot ja mikrobussi, lisaks meditsiinitarvikuid, riideid, kiivreid, magamiskotte, matte ja muud hädavajalikku praktilist abi. Masinate ja tarvikute kogumaksumus on enam kui 3 miljonit eurot ja umbes 70 erineva Ukraina sõjaväe üksuse kasutusse saadetud autod on aidanud päästa tuhandeid ukrainlasi. Mittetulundusühing ootab jätkuvalt inimeste annetusi järgmiste konvoide rahastamiseks ja autode ostmiseks.