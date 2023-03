Eesti merendussektor annab tööd enam kui 18 000 inimesele

„Käesolev uuring annab Transpordiametile merendustegevuste tarbeks olulise baasteadmise ja ülevaate, milline on meie meremajanduse seisukord. Ühtlasi on korrektsed ja uuendatud andmed heaks aluseks, et ka teised ametiasutused saaksid toetada ja arendada sinimajanduse suundi ning monitoorida kogu merendussektori heaolu,“ ütles Transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

Uuringu koostajad soovitavadki sektori edasise arengu kiirendamiseks töötada välja täiendavad lahendused merendusalase statistika kogumiseks ja ettevõtete määratlemiseks klassifikaatorite põhiselt. Selleks, et lihtsustada merendusalase statistikat kogumist ja analüüsimist, on oluline, et kõik osapooled tõlgendaksid merendussektoriga seonduvaid tegevusalasid sarnaselt, leiavad aruande koostajad. See tähendab, et vaja on defineerida riigi tasandil merendussektorisse kuuluvad tegevusalad.