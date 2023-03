EL-i energiaministrid pikendasid gaasitarbimise vähendamise kokkulepet aasta võrra

EL-i ministrid pikendasid täna Euroopa Liidu ülest 15% vabatahtlikku gaasitarbimise vähendamise eesmärki aasta võrra ehk 31. märtsini 2024. Minister Riina Sikkuti sõnul on Eestile selline eesmärk enam kui jõukohane, kuna oma gaasitarbimist oleme vähendanud märkimisväärselt. 2022. aastal vähenes Eestis gaasitarbimine 26% võrreldes 2021. aastaga. 2022. aasta tarbimismahuks kujunes 3,77 TWh, mis on viimase aastakümne väikseim näit. Detsembris 2022 vähenes tarbimine aasta varasemaga võrreldes lausa 41% ja alanud aastal on vähenemine jätkunud.

„Eesti on oma varustuskindluse tagamiseks teinud kõik võimaliku, tarbimise vähendamisest varude soetamise ja LNG vastuvõtuvõime rajamiseni. Samas tuleb meil seniste pingutustega jätkata, kuna gaasitarbimise vähendamine aitab hoida hindu kontrolli all ja tagada varustuskindlust – nii saab suvel täita talvega tühjenenud gaasihoidlaid,“ selgitas minister. Tema sõnul tuleb Eestis jätkata maagaasi asendamist muu kütusega ja leida selleks ka uusi võimalusi. Näiteks on käimas esimesed pilootprojektid, et uurida, kas Eestis oleks võimalik suuremas mahus võtta kasutusele geotermaalenergiat. Mitmes piirkonnas on kaalumisel ka kaugküttes soojuspumpade kasutamine, mis samuti panustab gaasi tarbimise vähendamisse.

Lisaks toimus täna esimene EL-i energiaministrite poliitiline mõttevahetus Euroopa Komisjoni nädala eest avaldatud elektrituru disaini ettepanekute osas. Pakutud muudatuste sisuks on muuta energiahinnad sõltumatumaks lühiajalise turu hindadest, kiirendada taastuvenergia arendamist ja gaasi osakaalu vähendamist ning kaitsta tarbijaid paremini hinnakõikumiste eest.