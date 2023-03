MTA tuvastas 29,4 miljoni euro jagu käibemaksurikkumisi

MTA käibemaksu valdkonna juhi Kristi Veskuse sõnul lähtub amet esmajoones oma nõuandvast funktsioonist ja tihti sellest ka piisab, et ettevõtjad õigele teele suunata.

„Positiivne on see, et peale meie poolset tähelepanu juhtimist ettevõtte maksuriskidele, parandab ligi 60% neist oma maksukäitumist vabatahtlikult, mistõttu põhjalikuma kontrolli alustamiseks vajadus puudub,“ sõnas ta.