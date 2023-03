Mullune aasta lõppes Saunumi jaoks kopsaka kahjumiga

Positiivse pealt saab Lindali sõnul märkida, et aasta teises pooles turuolukord normaliseerus, planeerimiskindlus taastus ning 2023. aastasse läheb ettevõte märksa targema ja kogenenumana. „Oluline on, et 2023.aastal toob ettevõte turule palju uusi tooteid ning 2023.aasta septembrist on Saunumil terviklikult ka uus ja värske nägu,“ lisas Lindal.