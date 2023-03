Cybernetica: digitaalse ühiskonna arhitekt

Cybernetica personalijuht Helena Jõgi ütleb, et just Cyberneticas on loodud nii X-tee, internetihääletuse kui ka Smart-ID tehnoloogiad ning Maksu- ja Tolliameti infosüsteemid. Lisaks viiele äriüksusele on Cyberneticas oma teadusinstituut, kus tehtud teadustöö on aluseks Cyberneticas loodud tehnoloogiatele.

Helena, millised on need inimesed, kes Cyberneticas töötavad?

Meie juures töötavad väga võimekad tarkvaraarendajad, teadlased ja infoturbe tippspetsialistid – inspireerivad ja targad inimesed, kellelt on palju õppida. Cyberneticas on võimalik teha karjääri kõigis tehnilistes IT rollides, alustades äri- või süsteemianalüüsist ja lõpetades tarkvara kvaliteedi testimisega. Cybernetica on tegutsenud üle 25 aasta, pea 20% meie töötajaskonnast on olnud meiega üle 20 aasta. Väärtustame Cyberneticas ka õppimist ja akadeemilise hariduse omandamist – pidevalt on umbes 20% töötajatest omandamas akadeemilist kraadi. Meie meeskond on viimastel aastatel muutunud üha rahvusvahelisemaks.

Mis muudab Cybernetica oma valdkonnas oluliseks tööandjaks?



Kindlasti eristub Cybernetica pikaajalise e-riigi elutähtsate süsteemide ehitamise kogemusega. Meie soov on teha digiteenused inimestele turvalisemaks ja paremini kättesaadavaks. Töötajad on olulise aspektina välja toonud ka selle, et Cyberneticas on võimalik osaleda ulatusliku ühiskondliku mõjuga projektides, ning ma tunnetan, et meie töötajatel on selles vallas tugev missioonitunne. Eestis ei ole palju ettevõtteid, kus lisaks ärisuundadele on võimalik teha karjääri ka krüptograafia- ja infoturbealastes teadusuuringutes.

Millised on need väljakutsed, mida Cybernetica pakub?