airBaltic pakub väljakutserohket karjääri

Peamiseks põhjuseks võiks olla ettevõtte üldine fookus innovatsioonile. airBaltic investeerib täna aina enam tipptehnoloogiatesse, nagu tehisintellekt ja big data analüüs. Projektid, mis meil on pooleli, vajavad inimesi, kes on multidistsiplinaarsed. Ka lennufirma igapäevatöö nõuab pidevat adaptsiooni ja kiiret ümberkohanemist, olgu selleks tööks siis uute lennuliinide käimatõmbamine, uute lennukite ostmine või uute turvanõuete töösserakendamine. Viimase aja oluliseks suunaks airBalticus on pakkuda maailma parimat klienditeenindust, mis nõuab ka meie töötajatelt hoopis uuel tasemel professionaalsust, pühendumust ja detailidele tähelepanu pööramist. Pakume huvilistele selles vallas täiesti uusi väljakutseid.

Miks peaksid need uued talendid väljakutseid otsima just airBalticust?

Otsime enda hulka inimesi, kelle kirg on lennundus, kes on olemuselt innovaatilised ja loovad ning omavad soovi töötada dünaamilises ja kiire tempoga keskkonnas. Parimad talendid, keda ootame, võiksid omada kogemust lennunduse erinevatest valdkondadest, alustades lennunduse juhtimisest ja inseneeriast ning lõpetades kliendisuhtluse ja turundusega.

Mina näen airBalticut kui ambitsioonikat ja innovaatilist tööandjat, mis paneb rõhku töötajate heaolule ja karjääri arengule. Ettevõtte kultuuri ja väärtuste osaks on investeerimine nii tänapäevastesse tehnoloogiatesse kui ka töötajatele positiivse töökeskkonna loomisse. Mulle on alati avaldanud muljet airBalticu suhtumine töötajate käekäiku: loodud töökeskkond lubab säilitada töö ja eraelu tasakaalu ning toetab personaalset ja professionaalset arengut. Lisaks on lennufirma tulevikku vaatav ning tehnoloogiale ja innovatsioonile suunatud, luues nii võimalusi lüüa kaasa kõrgetasemelistes projektides. Näen seetõttu airBalticut piirkonna ühe olulisima tööandjana, millel on võimalik pakkuda väga erinevaid töövõimalusi.

airBalticu personali- ja talendijuht Sabīne Saliete-Rudzīte ütleb, et ettevõte on tugevalt suunatud innovatsioonile ja suudab tänu sellele olla juhtiv tööandja väga mitmes valdkonnas. airBalticus saab panna end proovile nii piloodi, inseneri ja stjuardessina kui ka paljudes kontoriametites.

Milline on airBalticu väärtuspakkumine uutele töötajatele?

airBaltic pakub oma töötajatele turvalist ja paindlikku töökeskkonda, et säilitada väga väärtuslikku eraelu ja tööaja tasakaalu. Lisaks oleme ettevõttena alati toetamas kõiki oma töötajaid, et nemad saaksid oma töös särada. Lennundusettevõttena pakume töötajatele muidugi väga soodsaid lende airBalticu liinidel. Loomulikult on väärtuspakkumise osad ka konkurentsivõimeline palk ja tervisekindlustus. Meil on olemas erinevad juhtimis-, mentorlus- ja arenguprogrammid, millega saame tagada töötajate pideva arengu. Ning osa sellest arengust on ka võimalus ettevõtte sees areneda, liikuda karjääriteel nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

Uus programm Technical Apprentice SkyTech – mis see on?

airBalticu programm Technical Apprentice SkyTech on uus viis meelitada enda juurde järgmist generatsiooni lennundusprofessionaale. Programm on unikaalne võimalus saada nii laialdast lennundusalast tehnilist koolitust kui ka kohest käed-külge-kogemust. Programmis osalejad saavad koostöös mentoritega tegutseda paljudes erinevates airBalticu osakondades ja tunnetada, mida lennundus täpsemalt tähendab. Samuti aitame personaliosakonnas uutel talentidel oma karjääriteed planeerida ja kui mõlemapoolne huvi on olemas, saavad huvilised meie juures oma karjääri ka alustada.

Otsite hetkel töötajaid Eestist. Kas uued töötajad hakkaksid töötama kohapeal?

Otsime Eestist inimesi, kes oleksid nõus tegema tööd oma koduriigist, kuid on vajadusel valmis ka kolima või olema mobiilsed. Kõik sõltub ametikoha eripärast. Lennukipersonal saab töötada Eestist, kuid nii mõnigi tehniline ametikoht nõuab kolimist Riiga, kus on airBalticu keskus. Iga vaba töökoha kohta on rohkem infot airBalticu kodulehel. Seal on ka kirjas, kus riigis konkreetne töökoht paiknema hakkab. Selge on aga see, et kui uuel töötajal on vaja kolida Riiga, siis katab ettevõte kolimisega seotud kulud, pakub esimeseks kuuks eluaseme ja aitab uut töötajat igakülgselt.

Millistesse positsioonidesse inimesi otsite?

airBaltic otsib hetkel inimesi 30 ametikohale, erinevates osakondades. Otsime piloote, kes teenindaksid meie liine uute Airbus A220-300 lennukitega, samuti inimesi lennuki abipersonali hulka. Lisaks on vabu ametikohti tehnilise toe poolel ja loomulikult airBalticu kontoris.