NULA inkubaator süstib kolmandasse sektorisse ettevõtlikku mõtteviisi. Oma ideega kandideerimiseks on aega kolm päeva!

NULA inkubaatori projektijuhi Agnes Kanguri sõnul on inkubaator mõeldud selleks, et aidata nutikalt lahendada ühiskondlikke probleeme. „Inkubaatorisse sobivad kõik ideed, mis püüavad uudsel moel pakkuda lahendust või leevendust mõnele teravale murekohale Eesti ühiskonnas, olgu tegu hariduse, keskkonna või hoopis tervise valdkonnaga,“ selgitas ta. „NULA poolt on osalejatele poole aasta pikkune tasuta koolitus- ja arendusprogramm, mille käigus õpitakse algse idee testimist lean-meetodil, teenusedisaini, mõju mõõtmist, aga ka eelarvestamist ja kommunikatsiooni,“ selgitas Kangur inkubaatori sisu.

Üks NULA inkubaatorist hoo sisse saanud algatusi on Jututaja (jututaja.ee), mis viib omavahel kokku noored ja eakad, et leevendada nende üksildust. MTÜ Jututaja asutaja Anu Leps toob välja, et just NULA aitas neil selgusele saada, millist lahendust nad tegelikult arendada tahavad. „Meil oli mõte, et me tahame midagi teha eakate heaks ja kaasates noori. Aga kuidas seda teha, sellest meil väga palju head arusaamist ei olnud,“ meenutas Anu NULAsse kandideerimise aega.