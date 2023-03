Ukraina McDonald’sid alustasid koostööd Bolt Foodiga

Esialgses testversioonis toimub tarne 21 Kiievis asuvast McDonald’sist ja neljast Lvivis asuvast restoranis. Pärast testperioodi lõppu saab teenus kättesaadavaks ka ülejäänutes Kiievi ja Lvivi restoranides. Tarnet on plaanis laiendada ka teistesse Ukraina linnadesse, et võimalikult paljud inimesed saaksid tellida toitu mugavalt.

„Vaatamata sõjast tingitud väljakutsetele jätkame kliendikogemuse parandamist. Teeme koostööd oma uue tarnepartneriga Bolt Food, et kliendid saaksid tellida võimalikult mugavalt toitu koju,“ lausus McDonald’si Ukraina, Tšehhi ja Slovakkia peadirektor Julia Badritdinova. Ta lisas, et partnerluse arendamine ning äritegevuse laiendamine on praegusel ajal väga oluline Ukraina majanduse tugevdamiseks.