Tänase hinna juures teeb see dividenditootluseks 9%, hoolimata sellest, et aktsia hind on täna alternatiivbörsil First North kerkinud 8%. Tegu on üsnagi mittelikviidse aktsiaga, kui aasta esimeste kuude jooksul on kokku tehtud 189 tehingut koguväärtuses 49 460 eurot.