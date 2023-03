Martin Malm: erialavaliku tegemine võib olla keeruline, kuid kõige hullem on jätta otsustamata

„Arusaadavalt võib eriala valimine olla vahel keeruline. Kuid kõige hullem on jätta otsustamata. Parem kiirelt eksida, saada teada, mis sulle ei sobi, ning tekkinud teadmise põhjalt suunda korrigeerida.“ Martin rõhutab, et kindlasti ei tasu karta ka seda, et esimese valiku juurde siiski ei jääda, sest erialavahetuses pole midagi erilist. Õigemale erialale üleminekule aitavad kaasa ka läbi viidud uuenduslikud reformid. „Mõned aastad tagasi tehti ulatuslik õppeprogrammide reform, millega ühtlustati ka esimese taseme ehk bakalaureuseõppe erialade õppekavasid. See tähendab, et esimese õppeaasta jooksul või pärast esimest õppeaastat on soovi korral üsna lihtne eriala vahetada. Esimesel aastal on palju baasaineid, mida on võimalik üle kanda, et ei peaks ilmtingimata ühte aastat kaotama. Kogemus näitab ka seda, et tehnikaülikooli õppima asunud inimene võib küll vahetada eriala, kuid peaaegu alati leitakse uus eriala ikkagi TalTechi kampusest.“