Esimesed toiduained odavnevad, kuid suuremat hinnalangust ei paista

Rootsis alustas väikese turuosaga Lidl hinnasõda, millele andis hoogu sealse rahandusministri sõnum, et võtku teised Saksa ketist eeskuju ning hakaku ka vorsti ja juustu soodsamalt müüma. Lidl otsustas osa toodete hinnad alla lasta, sest rootslased olid juba hakanud käima Norras sisseoste tegemas. Eesti jaekettide eestkõnelejad ütlevad, et Eestis käivad sellised kampaaniad juba ammu. Kas hinnalangust on oodata? Paljude sisendhindade varasem tõus on ju langusse pööranud.

Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru ütleb, et nad on tootjatelt saanud kergeid esimesi märguandeid, et toodete sisseostuhinnad võivad hakata allapoole liikuma, eelkõige piimatoodete puhul. Kuid sellest oleks ennatlik järeldada, et see toob kaasa ulatuslikuma hindade languse, pigem on ikka tegemist eranditega.