Eesti Energia sondib pinda ja noolib uut tulevikusuunda

Suur riigifirma muutub aina rohelisemaks. Põlevkivi on viimasel kahel aastal teinud küll comeback’i, aga pikka pidu sel energeetikas ei ole. Eesti vajab hädasti taastuvenergialahendusi, kuid lõpuks on meil seda energiat tõenäoliselt „liiga palju“ ning üleliigse tuule ja päikesega on vaja midagi ette võtta. Eesti Energia haistab, et tulevikus mängib tähtsat rolli vesinik. Selleks on neil värskelt paika pandud vesinikuvaldkonna juht Kaarel Kuusk.