Päev börsil: kohalik börs tõi kolm olulist dividendiuudist

Leedu kombainide ja traktorite müüja East West Agro juhatus teatas täna, et soovib maksta aktsionäridele dividendina välja 1,66 miljonit eurot ehk 1,7 eurot aktsia kohta. Tänase hinna juures teeb see dividenditootluseks 9%, hoolimata sellest, et aktsia hind on täna alternatiivbörsil First North kerkinud 8%. Loe pikemalt siit.