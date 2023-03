Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on järgmistel aastatel just meretuuleenergia arendamine taastuvenergia tootmise suurendamisel määrava mõjuga.

„Riigi 2030. aasta siht on toota Eestis kordades rohkem taastuvelektrit ja meretuulel on siin kandev roll. Seetõttu tuleb praegu arendustöid hooga jätkata. Liivi meretuulepark on üks Baltimaade kõige kaugemale jõudnud projektidest ning arendustööde eesmärk on enne kümnendi lõppu tootmist alustada,“ kirjeldas Kärmas.