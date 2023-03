Pariis paneb linnas elektritõukeratastega sõitmise rahvahääletusele

Pariis on püüdnud aastaid ohjeldada elektritõukerataste kiiret kasvu, luues spetsiaalsed parkimisalad ja kehtestades kiiruspiirangud. Siiski tunnistavad Pariisi ametnikud, et neil puuduvad volitused nende täielikuks reguleerimiseks, mistõttu pannakse elektriliste tõukerataste kasutamine linnas hääletusele.

Pariisi linnapea Anne Hidalgo andis jaanuaris teada, et vastav hääletus on tulemas ning on isiklikult seisukohal, et tõukerataste kasutamine linnas peaks lõppema. Samas on väljendatud muret madala osaluse pärast, kuna linnaosades on avatud vähem valimisjaoskondi kui kohalike valimiste ajal.

Prantsusmaa valitsus püüab samal ajal karmistada ühiskasutatavate elektritõukerataste reguleerimist. Kavandatava tegevuskava meetmete hulka kuuluks kasutajate vanuse alampiiri kehtestamine 14. või 16. eluaastani ning nõue, et käitajad peavad igale sõidukile eraldama identifitseerimisnumbri, ütles transpordiminister Clément Beaune selle kuu alguses.

Pariisis pakuvad elektrilise tõukeratta rentimise võimalust Lime, Dott ja Tier, kes toetavad tegevuse reguleerimist. Samas on nad seisukohal, et tõukerataste keelustamine jätaks kohalikud elanikud ilma tõhusast transpordiviisist. Pariisi ametnikud on tunnistanud, et võrreldes 2018. aastaga, mil sõideti tõukeratastega suurel kiirusel ning jäeti neid tänavale vedelema, on olukord paranenud.

Lime, Dott ja Tier opereerivad 5000 tõukeratast, mida saab rentida mobiilirakenduste kaudu. Linn lõi parkimiskohad ja piiras kiiruse 10 kilomeetrile tunnis tihedates jalakäijate piirkondades. Siiski on kritiseeritud ettevõtteid võimetuses kontrollida kasutajaid, sealhulgas mitmekesi sõitvaid kasutajaid. Lime on öelnud, et on plaanis võtta kasutusele tehnoloogia, mis lukustaks tõukeratta, kui sellega sõidab rohkem kui üks inimene. Plaanis on võtta kasutusele ka videosüsteem, mis aitaks politseil sõitjatele trahve määrata. Tier ütles, et on teinud ettepaneku suurendada üldsuse teadlikkust tõukerataste ohutuse kohta.