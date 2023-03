Nende sõnul on ettepaneku eesmärk on peatada ohtlik „võidurelvastumine“ selles valdkonnas, kirjutas Financial Times.

Mittetulundusühing Future of Life Institute avaldas kolmapäeval avaliku kirja, millele oli alla kirjutanud üle 1100 eksperdi nii akadeemilistest ringkondadest kui ka tehnoloogiatööstusest. Kirjas tõdeti, et viimastel kuudel on tehisintellekti loovad laborid osalenud pöörases võidujooksus, et arendada ja juurutada üha võimsamaid tehisarusid, mida mitte keegi - isegi mitte nende loojad - ei suuda ega usaldusväärselt juhtida ega nende tegevust ega mõju ette ennustada.