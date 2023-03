Tallinn soovib oluliselt langetada elektritõukerataste piirkiirust

Tallinna transpordi eest vastutav abilinnapea Tanel Kiik märkis, et linna jaoks on oluline tagada nii jalakäijate, elektritõukeratta kasutajate kui kõigi kaasliiklejate ohutus. „Liikluse korraldamisel tuleb alati otsida tasakaalu kiiruse ja ohutuse vahel. Praegune kergliikurite maksimaalne sõidukiirus on seadusest tulenevalt 25 kilomeetrit tunnis, mis ületab ligi viiekordselt keskmise jalakäija kiirust. Samal ajal on elektritõukeratta kasutajate ja nendega seotud õnnetuste arv politsei andmetel selgelt tõusutrendis. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku lubatud sõidukiirust langetada 20 kilomeetrini tunnis ning vanalinnas ja tihedama liiklusega piirkondades veelgi madalamale,“ selgitas Kiik.