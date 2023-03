Circle K: toornafta maailmaturu hinda mõjutab pakkumise ja nõudluse vahe kahanemine

„Nädala jooksul on toornafta hind maailmaturul valdavalt tõusnud. Hinda toetavad nafta pakkumise ja nõudluse vahe kahanemine ning turgude rahunemine pärast eelnevate nädalate arenguid pangandussektoris,“ rääkis Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

„USA naftavarud vähenesid nädalaga 7,5 miljonit barrelit, mis on seni kõige järsem kukkumine alates 2022. aasta keskpaigast,“ märkis Sassi toornafta hinda toetava tegurina ära ootamatu nafta ja bensiinivarude languse USA-s. Mootorikütuste hinnastamisjuht nentis, et toornafta hinna viis tõusule ka toornafta tarnete peatumine Kurdistanist: „Sealt regioonist eksporditi seni ligikaudu 450 000 barrelit toornaftat päevas, mis on umbes 0,5% päevasest globaalsest tarnest.“

Samal ajal lisavad Sassi sõnul nafta nõudluse kasvu osas kindlustunnet turgude rahunemine pärast viimaste nädalate pingeid pangandussektoris ning optimistlikud prognoosid Hiina nafta impordi kasvu osas. „2023. aastal prognoositakse Hiinas toornafta impordi kasvu enam kui 6%. Siiski varjutab optimismi Hiina tööstussektori kogukasumi langus 2023. aasta esimestel kuudel,“ tõdes Sassi. Ta lisas, et oluliseks kujuneb ka OPEC+ kohtumine 3. aprillil, tuues välja, et kuigi mõned analüütikud on spekuleerinud, et vastusena nafta hinna langusele võib OPEC+ tootmismahte kärpida, on praeguse hinnataseme juures reaalne, et tootmismahud jäävad terveks aastaks praegusele tasemele.

Maailmaturu toornafta hinda langetavaks teguriks on Sassi sõnul jätkuvalt keskpankade püüd intressimäärade tõstmisega inflatsiooni pidurdada ning seeläbi majandust jahutada. „Kahtlemata avaldavad toornafta hinnale ja nafta nõudlusele lühiajalist mõju ka Euroopas toimuvad streigid,“ tõi Sassi välja pensionireformi vastased streigid Prantsusmaal ning transpordisektori palgatõusu nõudvad streigid Saksamaal.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht rõhutas, et Circle K Eesti AS ostab kõik mootorikütused otse Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest. Circle K Eesti AS ei osta, müü ega vahenda Venemaal ega Valgevenes toodetud mootorikütuseid. Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisesse jaemüügi kontserni Alimentation Couche-Tard Inc.