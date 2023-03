Parcelsea ostis ära Cleveroni erapakiautomaatide võrgustiku

Cleveroni tegevjuhi Arti Kütti sõnul tuli otsus müüa erapakiautomaatide võrk seoses fookuse seadmisega Cleveroni põhiärile, milleks on pakiautomaatide ja -robotite arendamine ning müük maailma suurimatele kaubandus- ja logistikaettevõtetele. „2021. aastal võtsime selge fookuse jae- ja logistikaettevõtetele mõeldud last-mile tehnoloogia arendamisele ning oma põhiäri kasvatamisele. Sellega seoses alustasime kõikide eraklientidele mõeldud ärisuundade peatamisega, milleks olid toidukas.ee, collect.net ning kodupakiautomaatide äriüksus. Mul on hea meel, et olime Eestis erapakiautomaatide innovatsiooni eestvedaja. Ma ise tugevalt usun kodupakiautomaatide võidukäiku tulevikus, kuid see saab juhtuda vaid siis, kui sinna läheb ettevõtte täielik fookus. Just seetõttu tegime ParcelSea’le ettepaneku Cleveroni erapakiautomaatide võrk üle võtta. Samuti on hea meel ka selle üle, et meie kliendid saavad jätkuvalt osa erapakiautomaadi hüvedest ning saavad ligipääsu mitmetele uutele ParcelSea teenustele,“ sõnas Kütt.