Andmete jälgitavuse tarkvara arendav LiTech kaasas pool miljonit eurot

Andmete maailm on pidevas arengus ja ettevõtetel on tihti keeruline muutuste kiire tempoga sammu pidada. Üha enam ettevõtteid tuginevad otsuste tegemisel andmetele ning vajadus täpsete ja usaldusväärsete andmete järele muutub iga päevaga üha olulisemaks. Andmete jälgitavuse tarkvara arendav Eesti startup LiTech kaasas investoritelt 500 000 eurot rakenduse edasiseks arenduseks ja uutele turgudele sisenemiseks.

„Meil on hea meel, et oleme tänaseks kaasanud strateegilised investorid ettevõtte edasise äritegevuse kasvatamiseks ning Põhjamaade ja Balti turgudele laienemiseks. Lisaks rahalisele investeeringule kaasasime ka tugeva arenduspartneri, kellega koostöös arendame olemasolevale rakendusele pilvepõhist platvormi, et suurendada turgu ning pakkuda teenust uuele kliendisegmendile,“ sõnas LiTechi tegevjuht ja kaasasutaja Raiko Limmart. LiTech aitab oma uuendusliku lahendusega klientidel tagada, et nende otsused põhineksid täpsetel ja usaldusväärsetel andmetel.

„Investorina näen, et LiTechil on selge tulevikuvisioon ja on keskendunud oma toote arendamisele, et pakkuda lahendust andmete jälgitavuse turu pidevalt muutuvatele vajadustele. Mul on hea meel olla osa sellest teekonnast,“ kommenteeris ettevõtte nõunik ning investor Gert Lõhmus.