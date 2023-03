Šveitsis mõisteti süüdi Putini tšellistist sõpra miljonite liigutamisel aidanud neli pankurit

Šveitsi pangad on kohustatud keelduma või lõpetama ärisuhted, kui on kahtlusi lepingupartneri identiteedi kohta.

Prokuratuur väitis, et mehed ei teinud piisavalt raha tegeliku omaniku identiteedi kindlaks tegemiseks ja oli ebatõenäoline, et Roldugin oleks olnud tegelik omanik.

Seda hoolimata sellest, et Šveitsis sanktsioonide all olev tšellist ei ole mingit äritegevust registreerinud. Roldugin ütles tollal ise ajalehele New York Times, et ei ole kindlasti mingi ärimees ega oma miljoneid.