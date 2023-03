Tõnu Mertsina: vähemate kaupade ostmiseks tuleb rohkem maksta

Ilma mootorsõidukute müügita oli veebruaris jaekaubandusettevõtete müügitulu, millest on inflatsiooni mõju välja arvestatud, jätkuvalt languses. Aastases võrdluses vähenes see kuus protsenti. Võrdselt ligikaudu veerand, ehk kokku kolmveerand, kogu jaekaubandusettevõtete müügimahu langusest veebruaris tuli nõndanimetatud supermarketitest, tööstuskaupade kauplustest ja muudest spetsialiseeritud kauplustest, kus müüakse näiteks arvuteid, spordikaupu, mänguasju ja raamatuid. Koos mootorsõidukite müügiga jäi jaekaubandusettevõtete müügimaht veebruaris aga eelmise aasta tasemele. Autode müügimaht on tugev olnud juba alates eelmise aasta sügisest.

Jaekaubandusettevõtete müügimaht väheneb püsivalt küll juba alates möödunud aasta septembrist, kuid see on liikunud pandeemiaeelse trendi lähedale. Nimelt, oli jaekaubandusettevõtete müügimaht väga tugev alates 2021. aasta aprillist kuni 2022. aasta aprillini.

Kuigi jaekaubandusettevõtete müügitulu maht väheneb, suureneb see jätkuvalt kiire hinnakasvu mõjul jooksevhindades. Kui jaanuaris suurenes müügitulu jooksevhindades aastases võrdluses 10 protsenti, siis veebruaris aeglustus 8 protsendini. See näitab, et majapidamised kulutavad vähemate kaupade ostmiseks jätkuvalt rohkem.

Majapidamiste hoiused, mis tõusid SKP suhtes pandeemia ajal erakordselt kõrgele, on küll liikumas pandeemiaeelse pikaajalise keskmise taseme suunas, kuid on jätkuvalt sellest suuremad. Samas on hoiused koondunud peamiselt suurema sissetulekuga majapidamiste kontodele ja ligikaudu kahel kolmandikul panga klientidest kuu lõpus säästud puuduvad. See määrab osaliselt ära ka hoiuste kasutamise. Nagu juba eespool mainitud, on suurenenud autode ostmine, samuti on tugeva kasvu teinud pandeemiast taastuvad hotellid ja restoranid. Eesti majapidamiste kulutused välismaal ei ole jõudnud küll veel pandeemiaeelse tasemeni, kuid ka siin on tugev kasv toimunud.